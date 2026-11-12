قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حرش بريقة في ريف القنيطرة

قصفت القوات الإسرائيلية حرش قرية بريقة بريف القنيطرة بالمدفعية الثقيلة، فيما وثّق المرصد السوري 117 استهدافاً إسرائيلياً لسوريا منذ مطلع 2026.

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حرش بريقة في ريف القنيطرة
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   22:11
مركز الأخبار
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استهدفت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم، حرش قرية بريقة في ريف القنيطرة، بقذائف المدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية.

ويأتي القصف في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة، وسط مخاوف بين الأهالي من تكرار الاستهدافات والتوغلات في المنطقة.

وبحسب إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، نفذت إسرائيل منذ مطلع عام 2026 نحو 117 استهدافاً داخل الأراضي السورية، بينها 6 ضربات جوية و111 استهدافاً برياً. وأسفرت هذه العمليات عن إصابة وتدمير نحو 13 هدفاً، شملت مستودعات أسلحة وذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وأشار المرصد إلى أن هذه الاستهدافات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص.

(ع م)

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