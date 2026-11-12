الحرس الثوري الإيراني يعلن تعطل ناقلتي نفط في مضيق هرمز

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تعطل ناقلتي نفط عملاقتين إثر انفجارات وقعت في مضيق هرمز.

الحرس الثوري الإيراني يعلن تعطل ناقلتي نفط في مضيق هرمز
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   12:22
مركز الأخبار
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قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الخميس، إن ناقلتي نفط عملاقتين تعطلتا جراء انفجارات هائلة بعد أن تجاهلتا تحذيرات من استخدام "مسار غير مصرح به" في مضيق هرمز الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الناقلتين تعرضتا لانفجارات ناجمة عن اصطدامهما بألغام بحرية، كما عرضت لقطات مصورة قالت إنها توثق الحادثتين.

(م ح)

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