صحيفة أميركية: فانس يبحث عقد لقاء مباشر مع رضائي ضمن مساعٍ لإنهاء الحرب

يدرس فانس عقد لقاء مباشر مع رضائي في الدوحة لبحث إنهاء الحرب، وسط انفتاح ترامب على استئناف المفاوضات ومنحه صلاحية التفاوض.

صحيفة أميركية: فانس يبحث عقد لقاء مباشر مع رضائي ضمن مساعٍ لإنهاء الحرب
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   10:41
مركز الأخبار
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يدرس نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عقد محادثات مباشرة مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مساعديه انفتاحه على استئناف فانس المحادثات مع الجانب الإيراني، ومنحه صلاحية التفاوض.

وكان فانس قد وجّه رسالة إلى رضائي في تشرين الأول الماضي، طلب فيها عقد لقاء مباشر، من دون تحديد موعد حتى الآن. وطرحت الدوحة مكاناً محتملاً للاجتماع، فيما قال مسؤولون أميركيون إن النقاشات لا تزال في مراحلها الأولية.

وفي سياق متصل، قال ترامب، الليلة الماضية، إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، معتبراً أن ذلك سيجعل العالم أكثر أمناً، ومشدداً على رغبته في تحقيق نصر كامل وليس جزئياً.

(م ش)

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