مبعوثا أمريكا ويتكوف وكوشنر يصلان إلى موسكو للقاء بوتين

وصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو للقاء بوتين، وبحث نتائج المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا، التي اختتمت جولتها الأخيرة في أبوظبي بعد يومين من المحادثات.

مبعوثا أمريكا ويتكوف وكوشنر يصلان إلى موسكو للقاء بوتين
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   09:52
مركز الأخبار
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أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم، بأن المبعوثين الأميركيين، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، وصلا إلى العاصمة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث نتائج المفاوضات الثلاثية حول الأزمة الأوكرانية، التي جرت في أبوظبي.

وأشارت الوكالة إلى أن أهمية الزيارة تكمن في توقيتها، إذ جاءت عقب اختتام مفاوضات ثلاثية في أبوظبي، استمرت يومين، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال كوشنر، أمس الأربعاء، أنه سيتوجه برفقة المبعوث ستيف ويتكوف، إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كوشنر، خلال مؤتمر صحفي في أعقاب المفاوضات الثلاثية التي جرت في الإمارات: "نخطط أنا وستيف للتوجه غداً إلى موسكو للقاء الرئيس بوتين، ومناقشة ما تم تناوله اليوم، ومحاولة إحراز مزيد من التقدم بشأن بعض القضايا التي ناقشناها، حيث نرى وجود فرص في هذا الصدد".

واختتمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، أعمال اليوم الثاني والأخير من جولة المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، والتي انطلقت أول أمس الثلاثاء، لبحث سبل التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية وإنهاء الحرب.

(م ش)

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