انتخابات التجديد النصفي الأميركية تضغط على ترامب وتعيد رسم حسابات المواجهة مع إيران

تضع نتائج الانتخابات ترامب أمام ضغوط سياسية بشأن إيران، فيما تحذر صحيفة أميركية الديمقراطيين من اعتبار الانتصار تفويضاً مفتوحاً لتغيير السياسات الأميركية.

انتخابات التجديد النصفي الأميركية تضغط على ترامب وتعيد رسم حسابات المواجهة مع إيران
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   09:11
مركز الأخبار
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تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تداعيات انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وانعكاساتها على حسابات ترامب بشأن إيران، إلى جانب حدود الانتصار الديمقراطي وتحديات المرحلة المقبلة.

انتخابات أميركا قد تغير حسابات ترامب بشأن إيران لكنها لن تبدل واقع المواجهة

يرى تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية قد تؤثر في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استئناف الحرب مع إيران أو العودة إلى المفاوضات، لكنها لن تغير صعوبة حسم المواجهة عسكرياً.

ويشير التحليل إلى أن طهران ترفع سقف تهديداتها بتوسيع نطاق أي رد عسكري، بالتزامن مع نقاش داخلي حول مراجعة عقيدتها النووية، بعد أن أثارت الهجمات على منشآتها تساؤلات بشأن جدوى التزاماتها الدولية. وفي المقابل، تسعى إيران إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات قبل الدخول في مفاوضات نووية، وهو ما يتعارض مع الموقف الأميركي المطالب بمعالجة الملف النووي أولا.

ويضع ذلك ترامب أمام خيارين: استئناف الهجمات مع مخاطر إطالة الحرب وتداعياتها الاقتصادية، أو القبول باتفاق جزئي يمنح إيران متنفساً اقتصادياً ويؤجل معالجة برنامجها النووي. وتخشى إسرائيل الخيار الثاني، لأنه قد يسمح لطهران باستعادة قدراتها، لكنها لا تملك نفوذاً يضمن تبني واشنطن مطالبها كاملة.

على الديمقراطيين في أمريكا تجنب نشوة الانتصار

وفي سياق متصل، ترى صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن نتائج الانتخابات وجهت رسالة رفض واضحة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها لا تمثل نهاية الحزب الجمهوري، ولا تمنح الديمقراطيين تفويضاً مفتوحاً.

وتشير الصحيفة إلى أن الناخبين عاقبوا ما وصفه بالنزعة المتضخمة نحو تمجيد الذات، والفساد، والتهور، وانعدام الكفاءة، فضلا عن تراجع الحياة السياسية والمدنية بفعل أسلوب ترامب وخطابه. وترى الصحيفة أن إخفاقات الإدارة، ولا سيما في ملفي الهجرة والتضخم، ساهمت في تحويل قضايا كانت نقاط قوة للجمهوريين في انتخابات 2024 إلى أعباء سياسية عليهم.

وتحذر الصحيفة الديمقراطيين من المبالغة في الاحتفال بالنتائج، مؤكداً أن تفويض الناخبين لهم يتركز أساساً على كبح تجاوزات السلطة التنفيذية وتعزيز الرقابة والمساءلة، وليس منحهم تأييداً شاملاً لبرنامجهم السياسي.

وترى الصحيفة أن استمرار ترامب في تحدي الكونغرس قد يدفع إلى رد فعل أوسع ضد تضخم صلاحيات الرئاسة.

(م ش)

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