عراقجي يتوعد بردّ إيراني "مدمر" والتوتر يتصاعد في مضيق هرمز

صعّدت إيران لهجتها تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، حيث أعلنت طهران احتراق ناقلات نفط خلال محاولات عبورها الممر المائي، وسط تحركات دبلوماسية لإعادة إطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران.

عراقجي يتوعد بردّ إيراني "مدمر" والتوتر يتصاعد في مضيق هرمز
العالم والشرق الأوسط
السبت 31 تشرين الأول, 2026   10:24
مركز الأخبار
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تدوينة نشرها اليوم السبت عبر منصة "إكس"، إن بلاده لن تلتزم بعد الآن بأي خطوط حمراء في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وشعبها، متوعداً برد عسكري وصفه بـ "الساحق والمدمر" على أي جهة تقدم على مهاجمة إيران.

وجاءت تصريحات عراقجي رداً على مواقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الكلفة الاقتصادية للحرب، إذ أشار الوزير الإيراني إلى أن ميرتس سبق أن رحّب بالهجمات الإسرائيلية على إيران، وذكر أن إسرائيل كانت تقوم بـ "العمل القذر" نيابة عن أوروبا، مضيفاً أن كلفة تجاوزت 100 مليار يورو تكبدتها أوروبا جراء ارتفاع أسعار الطاقة لا تقارن بالضربة التي ستوجهها القوات المسلحة الإيرانية لمن يعتدي على بلاده.

توتر بحري وحوادث متلاحقة في مضيق هرمز

ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت متأخر من ليل الجمعة - السبت، أن أربع ناقلات نفط اشتعلت فيها النيران وانفجرت أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسارات وصفها بأنها غير مصرح بها، مشيراً إلى أن إحدى الناقلات كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام واصطدمت بلغم بحري.

فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول أثناء مغادرتها المضيق، كما أفادت بوقوع حادث آخر على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة لافان الإيرانية، أدى إلى اندلاع حريق على متن سفينة بعد إصابتها بمقذوف مجهول.

وفي حادث منفصل قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية، أعلنت البحرية العمانية إجلاء 25 فرداً من طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما، بعد تعرضها للاستهداف واندلاع حريق على متنها على بعد نحو 1.6 ميل بحري من الساحل، فيما لم تحدد السلطات الجهة المسؤولة عن الحادث أو طبيعة السلاح المستخدم.

كما أعلنت السلطات العمانية إجلاء أحد أفراد طاقم قارب هندي مصاب، ونقله جواً من مستشفى خصب إلى مستشفى خولة في مسقط لتلقي العلاج، عقب تعرض القارب لهجوم في المنطقة البحرية ذاتها.

وفي المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قائدها الأدميرال براد كوبر لم يرَ وجوداً لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري في المضيق خلال جولته الأخيرة، مؤكداً أن القوات الأمريكية تعمل على تأمين مسارات الملاحة البحرية، وأنها أزالت ألغاماً بحرية من مسارات العبور الدولية الرئيسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القيود الإيرانية على حركة الملاحة في المضيق، مقابل الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ ومحطات النفط الإيرانية.

ادعاءات بشأن مسيّرات أمريكية وتحركات عسكرية

وفي تطور عسكري آخر، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية فوق جزيرة قشم، وتدمير مركبة أمريكية غير مأهولة في مياه المنطقة، فيما نفت القوات الأمريكية فقدان أي من سفنها السطحية غير المأهولة، مؤكدة أن جميعها لا تزال في الخدمة أو تحت السيطرة.

واشنطن تتحدث عن قرب انتهاء الحرب وقطر تتحرك دبلوماسياً

سياسياً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، دون أن يوضح آلية إنهائها أو الخطوات التي ستتخذها إدارته لتحقيق ذلك، مشدداً على ضرورة الحصول على ضمانات بعدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.

وتزامن ذلك مع عودة وفد قطري إلى طهران، أمس، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد تسليم رسالة من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى المسؤول الإيراني محسن رضائي، تضمنت مقترحاً لاستئناف المسار التفاوضي.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بتلقي طهران الرسالة الأمريكية دون تقديم رد رسمي عليها حتى الآن، فيما تتمسك إيران بشروطها السبعة، ومن بينها إنهاء الحصار الأمريكي على موانئها ورفع القيود المفروضة على صادراتها النفطية، بينما تصر واشنطن على إدراج الملف النووي ضمن المفاوضات منذ بدايتها.

(أم)

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