استهداف منشآت الطاقة والصناعة في أوكرانيا وهجمات مسيّرة على روسيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا ضربات جوية مكثفة خلال الليلة الماضية، استهدفت منشآت للطاقة والصناعة ومواقع عسكرية، وسط إعلان موسكو إسقاط 433 مسيّرة أوكرانية، وتسجيل اشتباكات على جبهات دونيتسك، بالتزامن مع تحركات لاستئناف المفاوضات، تقابلها تأكيدات روسية بأن المسار لا يعني وقف العمليات العسكرية.

استهداف منشآت الطاقة والصناعة في أوكرانيا وهجمات مسيّرة على روسيا
العالم والشرق الأوسط
السبت 31 تشرين الأول, 2026   09:41
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، أن قواتها شنت ضربات باستخدام الطائرات المسيّرة خلال الليلة الماضية، استهدفت بنى تحتية للطاقة ومراكز لوجستية أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الضربات طالت محطة التوليد المشترك للطاقة الكهربائية والحرارية رقم 6 في كييف، والتي تزود، بحسب البيان، منشآت لوجستية عسكرية ومواقع لتخزين الأسلحة والمعدات بالكهرباء، إضافة إلى ورش داخل المنطقة الصناعية "بروتون" في خاركوف، ومستودعات قالت إنها كانت مهيأة لتجميع الطائرات المسيّرة وتخزينها.

وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود، على بعد نحو 18 كيلومتراً جنوب أوديسا، مدعياً أن حمولتها كانت مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 433 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 19 منطقة روسية خلال الليلة الماضية.

في المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بوقوع أضرار وإصابات جراء هجمات روسية خلال الليلة الماضية، إذ قال رئيس بلدية خاركوف إيغور تيريخوف إن طائرة مسيّرة روسية اصطدمت بمنزل سكني في المدينة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بعشرة مبانٍ سكنية.

كما أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "دي تي إي كيه" أن هجوماً روسياً استهدف منشأة للطاقة في العاصمة كييف، مساء الجمعة، وتسبب بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من أربعة أحياء، فيما تحدثت تقارير أوكرانية عن اضطراب إمدادات الكهرباء والمياه في مناطق أخرى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مسائي، إن روسيا أطلقت 17 صاروخاً باليستياً خلال إحدى موجات الهجوم الأخيرة، مؤكداً أن منشآت الطاقة وشبكات الكهرباء ما تزال ضمن الأهداف الروسية، ومتهماً موسكو بمواصلة التصعيد وعدم اتخاذ خطوات لخفض الهجمات على قطاع الطاقة.

وفي الجانب الروسي، تحدثت السلطات عن هجمات أوكرانية بالطائرات المسيّرة استهدفت منشآت نفطية وصناعية، بينها مصفاة نوفوكويبيشيفسك في مقاطعة سامارا، فيما أشارت مصادر روسية أخرى إلى سقوط قتلى جراء هجمات استهدفت مواقع في مقاطعتي سامارا وبريانسك.

وعلى الجبهات الميدانية، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 168 اشتباكاً خلال يوم الجمعة حتى صباح اليوم، مشيرة إلى تركز المواجهات على محوري كوستيانتينيفكا وبوكروفسك في مقاطعة دونيتسك، إلى جانب استمرار القصف المدفعي واستخدام القنابل الجوية الموجهة والطائرات المسيّرة.

تحركات سياسية لاستئناف المفاوضات

سياسياً، تتزامن التطورات العسكرية مع تحركات دبلوماسية لإعادة إطلاق المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية أميركية، إذ أعلن زيلينسكي عزمه التوجه إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول، وبحث التعاون الثنائي والتطورات الدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية وأمن البحر الأسود.

وكان زيلينسكي قد أعرب عن أمله في عقد اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في أبوظبي، خلال الفترة الممتدة بين السادس والعاشر من تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أن كييف تنتظر تثبيت موعد الاجتماع، ومؤكداً ضرورة إشراك الدول الأوروبية في أي مسار تفاوضي يتعلق بإنهاء الحرب.

في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التحضيرات لعقد مفاوضات ثلاثية لا تعني وقف العمليات العسكرية على الجبهات، مؤكداً أن موسكو لا تؤيد وقفاً لإطلاق النار ترى أنه قد يمنح أوكرانيا فرصة لإعادة تنظيم قواتها، وأنها تسعى إلى اتفاق سلام طويل الأمد بدلاً من هدنة مؤقتة.

(أم)


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