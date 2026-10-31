حواجز إسرائيلية جديدة وتفتيش للمارة في ريف درعا

نصبت القوات الإسرائيلية حواجز في محيط قريتي عابدين ووادي الرقاد بريف درعا الغربي، وشرعت بتفتيش المارة، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق بلدة بريقة بريف القنيطرة مساء أمس.

حواجز إسرائيلية جديدة وتفتيش للمارة في ريف درعا
خبر
السبت 31 تشرين الأول, 2026   09:16
مركز الأخبار
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أفادت مصادر محلية، بتحرك رتل تابع للقوات الإسرائيلية، مؤلف من 6 أليات عسكرية، من ثكنة الجزيرة بالقرب من قرية معرية، باتجاه قرية عابدين في ريف درعا الغربي.

وقالت المصادر إن الرتل مرّ وسط قرية عابدين، قبل أن يتجه نحو وادي الرقاد، حيث أقدمت القوات على نصب حواجز في الموقعين، وشرعت بتفتيش المارة.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، قنابل مضيئة فوق بلدة بريقة في ريف محافظة القنيطرة.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات والتحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق من ريفي درعا والقنيطرة.

(أم)

ANHA

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