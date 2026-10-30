إضرابات عمالية في أكثر من 100 ميناء حول العالم احتجاجاً على نقل الأسلحة وإشعال الحروب

شهدت أكثر من 100 ميناء حول العالم إضرابات واحتجاجات عمالية رفضاً لنقل الأسلحة، ومطالبة بوقف الحروب وتحسين الأجور، وسط تحذيرات من تأخر الشحنات.

إضرابات عمالية في أكثر من 100 ميناء حول العالم احتجاجاً على نقل الأسلحة وإشعال الحروب
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   19:14
مركز الأخبار
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شهدت موانئ في عدد من الدول الأوروبية والمطلة على البحر المتوسط، اليوم الجمعة، إضرابات وتظاهرات عمالية واسعة احتجاجاً على استخدام الموانئ لنقل شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية، والمطالبة بوقف الحروب، ولا سيما في الشرق الأوسط وقطاع غزة، إلى جانب تحسين الأجور وظروف العمل وتعزيز إجراءات السلامة.

وجاءت التحركات ضمن حملة نقابية دولية حملت شعار "وقف عسكرة الموانئ"، بمشاركة نقابات عمالية في فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا وتركيا والمغرب، وسط إعلان المنظمين انضمام أكثر من 100 ميناء في عدة دول إلى الاحتجاجات.

وأكدت النقابات، في بيان مشترك، رفضها استخدام الموانئ لنقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والجنود، مشددة على أن عمال الموانئ «لا يعملون من أجل الحرب».

وشملت الإضرابات عدداً من الموانئ الرئيسية، أبرزها بيرايوس في اليونان، وجنوة وترييستي وجويا تاورو في إيطاليا، إضافة إلى لوهافر ومرسيليا ودونكيرك وروان في فرنسا. كما شهد ميناء حيدر باشا في إسطنبول تجمعات احتجاجية رفع خلالها المشاركون شعارات مناهضة للحرب والتسلح.

وتزامنت التحركات مع مطالب نقابية تتعلق بتحسين الأجور والاعتراض على ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن رفض زيادة الإنفاق العسكري والسياسات التي ترى النقابات أنها تهدد الحقوق الاجتماعية وظروف العمل.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الضغوط على حركة التجارة والملاحة الدولية، لتسلط الضوء على دور النقابات العمالية في الاعتراض على توظيف البنية التحتية المدنية في نقل الأسلحة والمشاركة في النزاعات المسلحة.

(م ش)

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