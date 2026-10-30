اخماد حريق في الصالة الجديدة قيد الإنشاء بمطار دمشق الدولي

أخمدت فرق الإطفاء حريقاً محدوداً في الصالة الجديدة قيد الإنشاء بمطار دمشق الدولي، دون إصابات، أو أضرار كبيرة، أو تأثير على حركة الطيران.

اخماد حريق في الصالة الجديدة قيد الإنشاء بمطار دمشق الدولي
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الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   17:40
مركز الأخبار
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أخمدت فرق الإطفاء، اليوم، حريقاً محدوداً اندلع على سطح الصالة الثانية الجديدة قيد الإنشاء في مطار دمشق الدولي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السورية، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن خلل فني عرضي أثناء تنفيذ أعمال عزل سطح المبنى، موضحةً أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية محدودة.

وأضافت الهيئة أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق خلال وقت قياسي، ومنعت امتداده إلى أجزاء أخرى من المطار.

وأكدت أن الحادثة لم تؤثر في حركة الملاحة الجوية أو العمليات التشغيلية، مشيرةً إلى استمرار الرحلات المجدولة بصورة طبيعية ودون أي تغيير في مواعيدها.

(م ش)

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