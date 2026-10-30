ترامب: الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً

رجح الرئيس الأميركي انتهاء الحرب مع إيران قريباً، فيما تتواصل وساطة قطر بين واشنطن وطهران وسط خلافات مستمرة حول الملف النووي والعقوبات.

ترامب: الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   16:26
مركز الأخبار
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً. وأوضح، في مقابلة إذاعية، أنه يتوقع إغلاق هذا الملف في المستقبل القريب، من دون أن يكشف عن الآلية التي قد تؤدي إلى ذلك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة لن تشن أي ضربة على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

بالتوازي، تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، إذ عاد الوسطاء القطريون إلى طهران ضمن مساعٍ للتوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران، فيما تُجرى المباحثات بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.

وبحسب مصادر مطلعة، قدمت قطر مسودة مقترح للسلام إلى الجانب الإيراني، إلا أن طهران اعتبرته غير مقبول وتمسكت بمواقفها المتعلقة بالملف النووي. وفي حين تصر واشنطن على إدراج القضايا النووية في صلب المفاوضات، تطالب إيران برفع العقوبات وإنهاء القيود المفروضة على صادراتها النفطية قبل المضي في أي اتفاق.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار التواصل مع الوسطاء لبحث مقترحات قد تفضي إلى وقف إطلاق نار لمدة سبعة أيام، في إطار مساعٍ أوسع لإنهاء الحرب. كما أوضح ترامب أن الاتصالات التي أجراها نائبه جيه دي فانس مع إيران تركزت على ملف الإمدادات الطبية، نافياً ارتباطها بمفاوضات سياسية مباشرة لإنهاء الصراع.

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