حاجز إسرائيلي في ريف القنيطرة واحتجاجات شعبية في دمشق وريفها تنديداً

نصبت القوات الإسرائيلية حاجزاً على طريق جباتا الخشب – عين البيضة بريف القنيطرة، وأجرت عمليات تفتيش للمارة، بالتزامن مع احتجاجات شعبية في حي جوبر الدمشقي وبلدة جديدة الفضل بريف دمشق، تنديداً بالتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري.

حاجز إسرائيلي في ريف القنيطرة واحتجاجات شعبية في دمشق وريفها تنديداً
خبر
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   15:27
مركز الأخبار
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أفاد نشطاء القنيطرة بأن القوات الإسرائيلية نصبت، اليوم، حاجزاً عسكرياً على طريق جباتا الخشب – عين البيضة في ريف القنيطرة.

وأن القوات تجري عمليات تفتيش للمارة، في سياق التحركات العسكرية المتواصلة في مناطق الجنوب السوري.

وفي سياق متصل، شهد حي جوبر في العاصمة دمشق وبلدة جديدة الفضل بريف دمشق مظاهرات ووقفات احتجاجية، تضامناً مع أهالي محافظتي درعا والقنيطرة، وتنديداً بالتوغلات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في المنطقة.

ووفق ما نشره ناشطون عبر مواقع التواصل الافتراضي، شارك في التحركات الاحتجاجية أهالي من دمشق وبلدات في الغوطة، وعبّر المشاركون عن رفضهم للتحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وما يرافقها من مداهمات واعتقالات وتضييق على السكان.

وطالب المحتجون بالكشف عن مصير المعتقلين السوريين لدى القوات الإسرائيلية والإفراج عنهم، ووضع حد لعمليات التوغل والانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري.

كما دعا المشاركون إلى اتخاذ موقف دولي واضح إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، وممارسة ضغوط لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين ضرورة عدم ترك المدنيين في درعا والقنيطرة عرضة لمزيد من الاعتداءات والتجاوزات.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق من محافظتي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من توغلات وإقامة حواجز وتفتيش للمارة.

(أم)


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