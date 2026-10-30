إصابة طفلين بجروح جراء انفجار لغم بريف درعا الشرقي

أُصيب طفلان بجروح بالغة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في السهول المحيطة ببلدة خربة غزالة بريف درعا الشرقي.

إصابة طفلين بجروح جراء انفجار لغم بريف درعا الشرقي
خبر
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   15:19
مركز الأخبار
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تعرض طفلان لجروح خطيرة اليوم، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في محيط بلدة خربة غزالة بريف درعا الشرقي، أثناء وجودهما في السهول المحيطة بالبلدة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وتُعد هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها التي تسجل اليوم، حيث فقد طفل حياته وأُصيب 9 أشخاص بجروح، جراء انفجار لغمين في حادثتين منفصلتين بريفَي تل تمر ومنبج.

(م ع)

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