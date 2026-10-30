مقتل 14 شخصاً في ضربات بمسيّرات استهدفت مخيماً للنازحين بإثيوبيا

قُتل ما لا يقل عن 14 شخصاً، بينهم نساء حوامل وأطفال، جراء سلسلة ضربات نفذتها طائرات مسيّرة، الخميس، واستهدفت مخيماً للنازحين في إقليم أمهرة شمال إثيوبيا، وفقاً لشهادات نقلتها وكالة فرانس برس عن شهود عيان.

مقتل 14 شخصاً في ضربات بمسيّرات استهدفت مخيماً للنازحين بإثيوبيا
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   13:56
مركز الأخبار
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أسفرت هجمات متتالية بطائرات مسيّرة استهدفت مخيماً للنازحين في إقليم أمهرة شمال إثيوبيا، أمس الخميس، عن سقوط 14 قتيلاً على الأقل، بينهم نساء حوامل وأطفال.

وقال أحد الشهود، لوكالة فرانس برس اليوم، إن 4 ضربات متتالية استهدفت المخيم، مشيراً إلى دفن 14 ضحية في مركز إيواء النازحين، فيما فارق شخصان آخران الحياة أثناء تلقي العلاج. وأوضح أن من بين القتلى نساء حوامل وأطفالاً.

وتأتي هذه الضربات في ظل استمرار الصراعات العسكرية التي تشهدها إثيوبيا في إقليمي أمهرة وأوروميا.

كما تتزامن التطورات مع تجدد التوترات والاشتباكات في إقليم تيغراي شمال البلاد، الذي شهد حرباً دامية بين عامي 2020 و2022، إلى جانب تصاعد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين إثيوبيا وإريتريا.

(م ع)

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