مقتل شخصين بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

قُتل شخصان وأُصيب آخرون اليوم بقصف مسيّرة إسرائيلية حافلة مدنية قرب مخيم المغازي وسط غزة، وسط هجمات شملت قصفاً مدفعياً وإطلاق نار على خيام النازحين.

مقتل شخصين بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة
العالم والشرق الأوسط
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   18:10
مركز الأخبار
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قُتل شخصان وأُصيب آخرون، بينهم حالات حرجة، اليوم، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية حافلة مدنية قرب مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت به "وكالة الأنباء الألمانية".

ونقلت الوكالة أن جثماني القتيلين وعدداً من المصابين وصلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى"، مشيرة إلى أن الاستهداف يأتي وسط استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي سياق متصل، شهدت مناطق عدة في قطاع غزة هجمات إسرائيلية شملت إطلاق النار باتجاه خيام النازحين، وقصفاً مدفعياً، واستهداف شقة سكنية بطائرة مسيّرة، إضافة إلى عمليات تجريف وإطلاق نار من الزوارق الحربية.

(ع م)

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