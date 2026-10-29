ارتفاع حصيلة ضحايا قصف سوق في نيالا إلى 188 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف استهدف سوق تنقونج في حي دوماية غرب مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، إلى 188 قتيلاً و356 مصاباً، وسط تحذيرات من ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات حصر الضحايا، في وقت تواجه فيه مستشفيات المدينة نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم.

ارتفاع حصيلة ضحايا قصف سوق في نيالا إلى 188 قتيلاً
العالم والشرق الأوسط
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   13:37
مركز الأخبار
+

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف سوق تنقونج في حي دوماية غربي مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، إلى 188 قتيلاً و356 مصاباً، وفق أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة تأسيس، التي يرأس مجلسها الرئاسي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقالت الوزارة، في بيان صدر من نيالا، إن الحصيلة تستند إلى التقارير الواردة من المؤسسات الصحية والفرق الطبية العاملة ميدانياً، مرجحة ارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار عمليات الحصر وتلقي البلاغات من المستشفيات والمرافق الصحية.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية والإسعافية تواجه ضغوطاً كبيرة نتيجة التدفق المتزايد للجرحى، بينهم مصابون بحالات خطيرة وحرجة تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية وأكياس الدم في مستشفيات المدينة.

ودعت الوزارة المنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لتوفير الإمدادات الطبية الضرورية ودعم المؤسسات الصحية في نيالا، بما يسهم في إنقاذ المصابين والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وكانت مجموعة محامي الطوارئ، قد أفادت بأن طائرة مسيّرة قصفت السوق مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، ووصفت الهجوم بأنه مجزرة استهدفت سوقاً مكتظة بالمدنيين.

وحمّلت المجموعة القوات المسلحة السودانية مسؤولية الهجوم، مطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابساته ومحاسبة المسؤولين عنه.

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مسيّرة تابعة للجيش السوداني استهدفت سوقاً مزدحمة غرب نيالا نحو الساعة الثامنة مساء 26 أكتوبر، أعقبها هجوم آخر استهدف حياً سكنياً.

وأوضحت المنظمة أن مستشفى نيالا التعليمي، الذي تدعمه، استقبل جثامين 36 شخصاً، بينهم 21 كانوا يرتدون ملابس مدنية، فيما قدمت الفرق الطبية العلاج لأكثر من 150 مصاباً، بينهم نساء وأطفال أصيبوا بشظايا وحروق خطيرة.

(أ ب)

العلامات:

المقال السابق

بين الخيام المغمورة بالمياه والبرد القارس مهجرو واشو كاني يطالبون بإنهاء معاناتهم

المادة التالية

مقترح لبقاء نتنياهو عامين في رئاسة الحكومة الإسرائيلية قبل تسليم المنصب لآيزنكوت

أخبار ذات صلة

وزير الدفاع السعودي وقائد جيش باكستان ورئيس الاستخبارات التركية سيزورون طهران 

وزير الدفاع السعودي وقائد جيش باكستان ورئيس الاستخبارات...

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 08:41

محادثات طهران: دول اتفاقية مكة وإيران يبحثون خريطة تهدئة إقليمية

محادثات طهران: دول اتفاقية مكة وإيران يبحثون خريطة تهدئ...

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 10:46

إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب المنطقة الخضراء في بغداد

إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب المنطقة الخضراء في بغداد

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 17:12

تساؤلات حول التغيير في إسرائيل وتحذيرات من كلفة تجدد المواجهة في لبنان

تساؤلات حول التغيير في إسرائيل وتحذيرات من كلفة تجدد ال...

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 09:04

أكسيوس: واشنطن تدرس شنّ ضربات مكثفة على إيران قد تستمر أسبوعاً

أكسيوس: واشنطن تدرس شنّ ضربات مكثفة على إيران قد تستمر ...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 22:42

الحوثيون يعلنون شن ثلاث هجمات على السعودية

الحوثيون يعلنون شن ثلاث هجمات على السعودية

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 22:38