الخزانة الأميركية: جهودنا لعزل إيران اقتصادياً ناجحة جداً

أكد وزير الخزانة الأميركي نجاح جهود عزل إيران اقتصادياً، مشيراً إلى تراجع تمويل وكلائها ومخاوف من انهيار اقتصادي، فيما تحدث ترامب عن حاجتها إلى إمدادات طبية.

الخزانة الأميركية: جهودنا لعزل إيران اقتصادياً ناجحة جداً
العالم والشرق الأوسط
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   11:08
مركز الأخبار
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صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن الجهود الأميركية المتواصلة لعزل إيران اقتصادياً، ناجحة جداً، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام، صباح اليوم، عن سكوت بيسنت أن "التمويل الإيراني لوكلائها آخذ في التناقص".

وأضاف: "في الصيف، بدأ المسؤولون المنتخبون يُبدون قلقهم علناً بشأن الوضع الاقتصادي. والآن، يبدي مسؤولو الحرس الثوري الإيراني، علناً وسراً، قلقاً بالغاً، ويتحدثون عن انهيار محتمل"، على حد قوله.

وتابع وزير الخزانة الأميركي: "ليس بمقدورهم الحصول على الدولارات. وما نشهده أيضاً هو أن تمويل وكلائهم، سواء كانوا الحوثيين أو حماس أو حزب الله، آخذ في التناقص".

وكان سكوت بيسنت، صرح الاثنين الماضي، أنه لا توجد شحنات نفط إيرانية في البحر، وأن ذلك قد يكون الأول من نوعه منذ اكتشاف النفط في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن "إيران بحاجة إلى المساعدات بإمدادات طبية"، نافياً تقريراً نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن نائب الرئيس جي دي فانس، وجّه رسالة سرية إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، لاستئناف مفاوضات السلام.

وقال ترامب في تصريحات صحفية لدى سؤاله عن صحة التقرير: "لا، ولكنهم الإيرانيون بحاجة إلى المساعدات الطبية وأشياء أخرى كثيرة".

(م ش)

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