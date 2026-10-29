روسيا تعلن إسقاط 613 مسيّرة وتربط موعد محادثات أوكرانيا بتطورات الشرق الأوسط

موسكو أعلنت إسقاط 613 مسيّرة أوكرانية وقصف سفينة في البحر الأسود، فيما تعرضت خاركيف لهجوم روسي، وسط غموض يلف موعد جولة المفاوضات المقبلة بسبب تطورات الشرق الأوسط والأوضاع الميدانية.

روسيا تعلن إسقاط 613 مسيّرة وتربط موعد محادثات أوكرانيا بتطورات الشرق الأوسط
العالم والشرق الأوسط
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   09:41
مركز الأخبار
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أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إسقاط 613 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضيها خلال الليل، مؤكدة أن معظمها كان يستهدف العاصمة موسكو، وفق ما أفاد به رئيس بلدية المدينة سيرغي سوبيانين. وفي المقابل، قالت السلطات الأوكرانية إن هجوماً روسياً استهدف مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، متسبباً بأضرار في مؤسسة تعليمية.

وفي تطور ميداني آخر، نقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع الروسية تأكيدها قصف سفينة شحن في البحر الأسود قالت إنها كانت تُستخدم لدعم الجيش الأوكراني.

سياسياً، خيّم الغموض على موعد الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، بعدما ربط مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف عقدها بتطورات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وسير العمليات العسكرية.

وأوضح أوشاكوف أن موسكو لم تقترح حتى الآن موعداً محدداً للاجتماع، وذلك رغم إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تطلعه لعقده في أبوظبي خلال الفترة بين السادس والعاشر من تشرين الثاني.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن التصعيد في الشرق الأوسط لا يسمح حالياً بعقد المفاوضات في المستقبل القريب، واصفاً الظروف السياسية والعسكرية المحيطة بأنها ما زالت غير مواتية.

كما نفى وجود أي نقاش بشأن انضمام مفاوضين أوروبيين إلى الجولة المقبلة، مؤكداً أن التفاهم القائم يقتصر على استئناف المشاورات الثلاثية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وذلك رغم تأكيد كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا أخيراً رغبتها في لعب دور ضمن جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

(م ش)

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