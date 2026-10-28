تعليق الدوام المدرسي ليوم غد في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة

علقت وزارة التربية في الحكومة الانتقالية السورية الدوام المدرسي ليوم الغد في مدار محافظات دير الزور والرقة والحسكة، نظراً للأحوال الجوية.

تعليق الدوام المدرسي ليوم غد في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة
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الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   23:58
مركز الأخبار
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ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية في الحكومة الانتقالية السورية، منشوراً، أعلنت من خلاله تعليق الدوام المدرسي ليوم غد الخميس في جمي المدارس العامة والخاصة في محافظات دير الزور والحسكة والرقة.

وقالت الوزارة أن التعليق جاء نظراً للأحوال الجوية السائدة.

هذا وتشهد محافظات الرقة والحسكة ودير الزور عاصفة مطرية ترافقها رياح قوية، تسببت في تدفق السيول وانقطاع عدد من الطرق بين المدن الرئيسية والأرياف، كما ويشهد مخيم واش وكاني لمهجري سري كانيه ظروف صعبة جراء العاصفة.

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