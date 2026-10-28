عاصفة رعدية تضرب الحسكة وريفها

تشهد محافظة الحسكة في هذه الأثناء عاصفة رعدية قوية.

عاصفة رعدية تضرب الحسكة وريفها
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الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   22:28
مركز الأخبار
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تهطل أمطار غزيرة، في هذه الأثناء، على مدن محافظة الحسكة وريفها ترافقها رعد ورياح قوية.


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