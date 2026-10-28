مقتل عنصرين من وزارة الدفاع بالرصاص في ريف إدلب

قُتل عنصران من وزارة الدفاع السورية برصاص مسلحين مجهولين في بلدة الفوعة بريف إدلب، وسط غموض بشأن ملابسات الحادثة وهوية المنفذين والجهة المسؤولة عن الهجوم.

مقتل عنصرين من وزارة الدفاع بالرصاص في ريف إدلب
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الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   21:57
مركز الأخبار
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قُتل عنصران من وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية، اليوم، إثر استهدافهما برصاص مسلحين مجهولين في بلدة الفوعة بريف إدلب، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن أحد القتيلين ينحدر من محافظة إدلب، فيما ينحدر الآخر من مدينة الرستن، مشيراً إلى عدم توافر معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين والجهة التي تقف وراءها.

وفي 21 تشرين الأول الجاري، قُتل عنصر آخر من وزارة الدفاع، ينحدر من بلدة أوتايا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، إثر اغتياله على يد مسلحين مجهولين، في حادثة لم تتضح ملابساتها.

(ع م)

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