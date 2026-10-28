عراقجي: إيران لا تزال تمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح

أكد وزير الخارجية الإيراني استمرار التواصل مع الوسطاء لمراجعة مقترح إنهاء الحرب، مشيراً إلى إمكان تنفيذ خطة الأيام السبعة في أقل من أسبوع وإعادة فتح مضيق هرمز بشروط.

عراقجي: إيران لا تزال تمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   21:40
مركز الأخبار
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، أن طهران لا تزال على تواصل وثيق ومستمر مع الوسطاء، لمراجعة الأفكار الكفيلة بتنفيذ المقترح الإيراني الرامي إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأشار عراقجي، وفق "رويترز"، إلى أن إيران لا تزال تمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح، موضحاً أن الخطة التي اقترحتها طهران لمدة سبعة أيام يمكن تنفيذها في أقل من أسبوع، شرط الالتزام ببنودها.

وكان عراقجي قد ذكر في وقت سابق أن المقترح الإيراني يتيح إعادة فتح مضيق هرمز، شريطة استيفاء شروط محددة.

في المقابل، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترح، ما دفع قطر إلى تكثيف جهود الوساطة سعياً إلى تقريب وجهات النظر ودفع المساعي الدبلوماسية نحو إنهاء الحرب.

(ع م)

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