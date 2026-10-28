القوات الإسرائيلية تفرج عن شاب احتجزته في ريف القنيطرة

أفرجت القوات الإسرائيلية عن شاب احتجزته في قرية أبو مذراة بريف القنيطرة، بالتزامن مع توغّل دوريتين عسكريتين في مناطق متفرقة من المحافظة.

القوات الإسرائيلية تفرج عن شاب احتجزته في ريف القنيطرة
خبر
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   21:27
مركز الأخبار
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أفرجت القوات الإسرائيلية عن شاب كانت قد احتجزته خلال توغّلها في قرية أبو مذراة بريف القنيطرة، من دون ورود معلومات إضافية عن ظروف احتجازه أو ملابسات الإفراج عنه، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، توغّلت في وقت سابق من اليوم، دوريتان عسكريتان إسرائيليتان في ريف القنيطرة؛ تألفت الأولى من سبع آليات وتوغّلت غرب قرية مجدوليا، فيما دخلت الثانية بلدة المشيرفة، وتابعت تحركها باتجاه تل كروم وصولاً إلى محيط زبيدة.

(ع م)

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