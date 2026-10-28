وفاة شاب إثر صاعقة في ريف الحسكة

تُوفي شاب إثر تعرّضه لصاعقة في قرية عفرة جنوب مدينة الحسكة.

وفاة شاب إثر صاعقة في ريف الحسكة
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الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   21:05
مركز الأخبار
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أفاد مراسلنا من مدينة الحسكة بوفاة الشاب معاذ خلوف الحسين العلاوي إثر تعرّضه لصاعقة في قرية عفرة جنوب مدينة الحسكة.

وضربت سيول وفيضانات مناطق واسعة في الرقة والحسكة ودير الزور وأرياف حمص وحماة وحلب، وسط تحذيرات من أمطار غزيرة وعواصف رعدية خلال الساعات المقبلة.

(ف)

ANHA

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