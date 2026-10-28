نتنياهو يتقدم في انتخابات إسرائيل من دون أغلبية

تقدّمت الأحزاب السياسية التي تؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية بـ53 مقعداً مقابل 48 للمعارضة.

نتنياهو يتقدم في انتخابات إسرائيل من دون أغلبية
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   20:51
مركز الأخبار
+

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية، اليوم، تقدم الأحزاب السياسية التي تؤيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحصوله على 53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعداً لكتلة المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعداً، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ولم يتمكن أي من الطرفين من حسم الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعداً، وسط استمرار فرز مئات الآلاف من الأصوات التي قد تغيّر توزيع المقاعد.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إن عدد المظاريف المزدوجة التي لم تُفرز بعد يتراوح تقديرياً بين 430 ألفاً و480 ألف مظروف، وقد تؤثر نتائجها في توزيع ما بين 8 و9 مقاعد في الكنيست.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 77.7%، بزيادة 7.1 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات عام 2022، وفق لجنة الانتخابات.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

مقتل مسلح فرنسي وإصابة مدني في اشتباك أمني بريف إدلب

المادة التالية

وفاة شاب إثر صاعقة في ريف الحسكة

أخبار ذات صلة

قتيل وجريح جرّاء هجوم أوكراني جنوب غربي روسيا

قتيل وجريح جرّاء هجوم أوكراني جنوب غربي روسيا

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 19:15

ترامب يتحدث عن لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي

ترامب يتحدث عن لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 08:58

الحوثيون يعلنون استهداف محطات ضخ نفط في السعودية

الحوثيون يعلنون استهداف محطات ضخ نفط في السعودية

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 09:37

طهران تحكم على مخرج سينمائي بالسجن خمس سنوات

طهران تحكم على مخرج سينمائي بالسجن خمس سنوات

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 17:24

وزير الدفاع السعودي وقائد جيش باكستان ورئيس الاستخبارات التركية سيزورون طهران 

وزير الدفاع السعودي وقائد جيش باكستان ورئيس الاستخبارات...

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 08:41

البرلمان المصري يُوافق على تقديم دعم دفاعي للسعودية

البرلمان المصري يُوافق على تقديم دعم دفاعي للسعودية

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 17:05