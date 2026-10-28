مقتل مسلح فرنسي وإصابة مدني في اشتباك أمني بريف إدلب

قُتل مسلح فرنسي وأُصيب مدني سوري في اشتباك بين قوى الأمن الداخلي ومجموعة مسلحة في ريف إدلب الشمالي.

مقتل مسلح فرنسي وإصابة مدني في اشتباك أمني بريف إدلب
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   20:36
مركز الأخبار
+

قُتل مسلح يحمل الجنسية الفرنسية وأُصيب مدني سوري، إثر اشتباك بين دورية لقوى الأمن الداخلي ومجموعة مسلحة خرجت من "مخيم الفرنسيين" باتجاه مدينة حارم في ريف إدلب الشمالي.

وقالت قيادة الأمن الداخلي في إدلب إن "إحدى الدوريات رصدت خروج مجموعة مسلحة من المخيم باتجاه منطقة حارم، في مخالفة للاتفاق المبرم الذي يقضي بعدم مغادرة المخيم بالأسلحة".

وأضافت أن "أفراد المجموعة أطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية أثناء توجهها لملاحقتهم وتوقيفهم، ما دفع عناصر الدورية إلى الرد على مصادر النيران".

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

سيول وفيضانات تضرب مناطق واسعة في سوريا

المادة التالية

نتنياهو يتقدم في انتخابات إسرائيل من دون أغلبية

أخبار ذات صلة

السجن المؤبد لستة فرنسيين في العراق أدينوا بالانتماء لداعش

السجن المؤبد لستة فرنسيين في العراق أدينوا بالانتماء لداعش

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 14:04

محادثات طهران: دول اتفاقية مكة وإيران يبحثون خريطة تهدئة إقليمية

محادثات طهران: دول اتفاقية مكة وإيران يبحثون خريطة تهدئ...

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 10:46

البرلمان المصري يُوافق على تقديم دعم دفاعي للسعودية

البرلمان المصري يُوافق على تقديم دعم دفاعي للسعودية

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 17:05

وسطاء قطريون في طهران سعياً لخفض التوتر الإقليمي

وسطاء قطريون في طهران سعياً لخفض التوتر الإقليمي

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 20:24

إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب المنطقة الخضراء في بغداد

إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب المنطقة الخضراء في بغداد

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 17:12

السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة

السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 21:51