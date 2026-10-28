طهران تحكم على مخرج سينمائي بالسجن خمس سنوات

حكمت محكمة إيرانية على المخرج جعفر بناهي بالسجن خمس سنوات وشهر، ومصادرة ممتلكاته، وحظر نشاطه على التواصل الافتراضي ومنعه من السفر لعامين.

طهران تحكم على مخرج سينمائي بالسجن خمس سنوات
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   17:24
مركز الأخبار
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قضت المحكمة الثورية في طهران بسجن المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي خمس سنوات وشهراً واحداً، مع مصادرة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، وفق ما أعلن محاميه مصطفى نيلي.

وقال نيلي، في تصريحات نقلتها وكالة "إيسنا"، إن المحكمة فرضت أيضاً حظراً على نشاط بناهي عبر شبكات التواصل الافتراضي لمدة عامين، ومنعته من السفر للفترة نفسها، من دون الكشف عن التهم الموجهة إليه في القضية الجديدة.

وأوضح المحامي أنه علم بالحكم بعدما أبلغه بناهي، الأسبوع الماضي، بتجميد حساباته المصرفية، مشيراً إلى أن موكله يواجه حالياً ثلاث قضايا، وأنه لم يُبلّغ بموعد جلسة المحاكمة الأخيرة.

وكان بناهي قد حُكم عليه غيابياً في كانون الأول بالسجن عاماً واحداً بتهمة ممارسة "أنشطة دعائية" ضد الدولة، بعد أشهر من فوزه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه "حادث بسيط".

وسبق أن سُجن المخرج، البالغ 66 عاماً، مرتين؛ الأولى عام 2010 لمدة 86 يوماً، والثانية بين عامي 2022 و2023، حين أمضى نحو سبعة أشهر في السجن قبل الإفراج عنه عقب إضراب عن الطعام.

(ع م)

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