العثور على جثة شاب في الحسكة عقب فقدان الاتصال به

عثر أهالي حي غويران في مدينة الحسكة، على جثة شاب، بعد فقدان الاتصال به.

العثور على جثة شاب في الحسكة عقب فقدان الاتصال به
خبر
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   13:00
الحسكة
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عثر أهالي حي غويران في مدينة الحسكة، صباح اليوم، على جثة الشاب زين العابدين محمد الخضير في محيط الحي، عقب فقدان الاتصال به.

وبحسب معلومات محلية، تعرّض الخضير للاختطاف قبل العثور على جثته. ولم تتوفر حتى الآن معلومات إضافية بشأن ملابسات الحادثة أو هوية الجهات المسؤولة عنها.

(ب ح/ ل م)

ANHA

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