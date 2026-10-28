توغلات إسرائيلية متزامنة في عدة مناطق بريف القنيطرة

نفذت القوات الإسرائيلية ثلاث عمليات توغل في مناطق متفرقة بريف القنيطرة، وقامت باعتقال شخص، فيما أفرجت عن شاب اعتقلته خلال توغل سابق في قرية الحرية شمال المحافظة.

توغلات إسرائيلية متزامنة في عدة مناطق بريف القنيطرة
خبر
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   12:57
مركز الأخبار
+

أفادت مصادر محلية، اليوم، بتنفيذ القوات الإسرائيلية ثلاث عمليات توغل منفصلة في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة.

وبحسب المصادر، توغلت دورية مؤلفة من أربع آليات عسكرية انطلاقاً من نقطة تل أبو الغيثار باتجاه قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة، حيث انتشر عناصرها في الأراضي الزراعية، وقامت باعتقال شخص منها بعد تفتيش منزله، ثم انسحبت باتجاه مزرعة أبو مذارة.

وفي ريف القنيطرة الأوسط، توغلت قوة عسكرية مؤلفة من سبع آليات غرب قرية مجدوليا بالقرب من موقع سرية خميسة، بالتزامن مع توغل دورية أخرى تضم سبع آليات عسكرية في منطقة تل كروم.

وفي سياق متصل، أفرجت القوات الإسرائيلية عن شاب كانت قد اعتقلته، أمس، خلال توغل نفذته في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، من دون صدور معلومات رسمية حول أسباب اعتقاله أو ملابسات الإفراج عنه.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في بعض مناطق محافظة القنيطرة خلال الفترة الأخيرة.

(م ش)

العلامات:

المقال السابق

طلبة ديرك يحتجون على حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً

المادة التالية

العثور على جثة شاب في الحسكة عقب فقدان الاتصال به

أخبار ذات صلة

طلبة ديرك يحتجون على حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً

طلبة ديرك يحتجون على حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص ...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 11:55

عبر مسيرة احتجاجية.. طلبة ديرك يطالبون بحقهم في التعليم باللغة الكردية

عبر مسيرة احتجاجية.. طلبة ديرك يطالبون بحقهم في التعليم...

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 12:16

تباين أردني سوري حول غارات الجنوب

تباين أردني سوري حول غارات الجنوب

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 08:57

مقتل عنصر في وزارة الدفاع في الغوطة الشرقية

مقتل عنصر في وزارة الدفاع في الغوطة الشرقية

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 23:04

طلاب كوباني: يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية

طلاب كوباني: يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 06:55

شخص يقتل والدته وشقيقه وطفلتين ثم يقتل نفسه

شخص يقتل والدته وشقيقه وطفلتين ثم يقتل نفسه

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 09:41