إيران تدرس اتفاقاً جديداً قدمه الوسطاء القطريون لإنهاء الحرب

كشف مسؤول مطلع أن الوسطاء القطريين قدموا لإيران مسودة اتفاق جديدة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتدرسها طهران حالياً مع توقع إرسال ردها قبل نهاية الأسبوع.

إيران تدرس اتفاقاً جديداً قدمه الوسطاء القطريون لإنهاء الحرب
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   11:47
مركز الأخبار
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قال مسؤول ​مطلع على المفاوضات ‌لوكالة رويترز اليوم إن الوسطاء ​القطريين قدموا ​لإيران يوم الأحد، مسودة اتفاق جديد ​لإنهاء الحرب الأميركية ​الإسرائيلية على البلاد، وإن طهران تدرسها ​ومن المتوقع ​أن ترسل رداً عليها ‌بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف المسؤول أنه كانت هناك مخاوف قبل ​الاجتماع ​في طهران يوم الأحد من ​أن رئيس ​الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد يستأنف الهجمات ​على إيران هذا الأسبوع.

(م ش)

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