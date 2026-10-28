أمطار غزيرة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة في سوريا

تشهد سوريا أجواء غائمة مع هطولات مطرية قد تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد في بعض المناطق، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر.

أمطار غزيرة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة في سوريا
المجتمع والحياة
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   09:12
مركز الأخبار
+

يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، مع هطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد، وذلك وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو1 إلى 3 درجات مئوية.

وخلال ليلة الخميس، يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في مختلف المناطق، فيما حذر المركز من تشكل ضباب كثيف في بعض المناطق الداخلية، ولا سيما المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجبلية والوسطى والشمالية الغربية والبادية، خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الغربية، وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة أحياناً، خاصة في المناطق الجنوبية والمرتفعات الجبلية والبادية والمنطقة الشرقية.

وبحسب النشرة الجوية، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية على النحو الآتي:

دمشق 23/15، ريف دمشق 19/10، القنيطرة 20/13، درعا 24/16، السويداء 21/14، حمص 23/15، حماة 26/15، اللاذقية 24/20، طرطوس 24/19، حلب 23/15، إدلب 24/16، دير الزور 25/16، الرقة 24/15، الحسكة 23/17.

(م ع)

العلامات:

المقال السابق

التنسيق الأمني ومواجهة التطرف والانتخابات الإسرائيلية في صدارة ملفات الصحافة الع...

المادة التالية

لجنة سورية أردنية تجتمع خلال يومين لبحث تداعيات الضربات على درعا

أخبار ذات صلة

مزارعو كوباني عاجزون عن زراعة أراضيهم

مزارعو كوباني عاجزون عن زراعة أراضيهم

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 02:49

ارتفاع أسعار الحجر الأبيض والبازلتي في سوريا وسط زيادة تكاليف الإنتاج

ارتفاع أسعار الحجر الأبيض والبازلتي في سوريا وسط زيادة ...

الجمعة 23 تشرين الأول, 2026 - 07:45

تقليص الطحين وغياب المازوت المدعوم يفاقمان أزمة الخبز في الجزيرة

تقليص الطحين وغياب المازوت المدعوم يفاقمان أزمة الخبز ف...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 03:38

أزمة الاستملاك في سوريا.. قرارات عمرها عقود وحقوق عقارية عالقة

أزمة الاستملاك في سوريا.. قرارات عمرها عقود وحقوق عقاري...

الجمعة 16 تشرين الأول, 2026 - 03:15

بطالة ما بعد التهجير وموسم زيتون مخيّب للآمال في عفرين

بطالة ما بعد التهجير وموسم زيتون مخيّب للآمال في عفرين

السبت 17 تشرين الأول, 2026 - 06:35

كساد التفاح يفاقم أزمة التسويق في حمص ومطالب بفتح أسواق خارجية

كساد التفاح يفاقم أزمة التسويق في حمص ومطالب بفتح أسواق...

الخميس 15 تشرين الأول, 2026 - 05:00