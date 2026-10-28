ترامب يتحدث عن لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي

أكد الرئيس الأميركي أن لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني سيُرتب قريباً، معرباً عن أمله في إحراز تقدم لإنهاء الحرب، فيما لم يستبعد استئناف الضربات الأميركية ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي.

ترامب يتحدث عن لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   08:58
مركز الأخبار
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إن اجتماعاً سيُرتب "قريباً جداً" بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فيما أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقال ترامب للصحفيين بشأن الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية: "سيُرتب اجتماع قريباً جداً، وأعتقد أن من الممكن تحقيق قدر كبير من التقدم"، دون تحديد موعد أو مكان اللقاء المرتقب.

وفيما يتعلق بإيران، لم يستبعد ترامب استئناف الضربات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل.

وكان ترامب قال في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" في 28 أيلول، ونشرت مطلع تشرين الأول، رداً على سؤال بشأن احتمال تكثيف القصف على إيران بعد الانتخابات، إن ذلك "ممكن"، من دون الكشف عن أهداف محتملة أو تأكيد اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وسبق أن أعلن ترامب أن الولايات المتحدة لن تشن هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

(م ش)

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