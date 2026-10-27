توضيح أردني جديد بشأن غارة جنوب سوريا

أكد مصدر أردني أن الغارة جنوب سوريا استهدفت مبنى يختبئ فيه مرتزق من داعش، وأن عصف الانفجار أدى إلى مقتل أربعة مدنيين داخل خيمة مجاورة.

توضيح أردني جديد بشأن غارة جنوب سوريا
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   21:07
مركز الأخبار
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أكد مصدر أردني مطلع، اليوم، أن خيمة المدنيين الذين قُتلوا في غارة جوية على جنوب سوريا مساء الاثنين لم تكن هدفاً للقوات المسلحة الأردنية، مشيراً إلى أن الضربة استهدفت مبنى إسمنتياً كان يختبئ فيه مرتزق من داعش.

وأوضح المصدر أن الخيمة كانت تضم والدة المرتزق وثلاثة من أبناء شقيقه، وتقع بالقرب من المبنى المستهدف. وأضاف أن قوة عصف الغارة امتدت إلى الخيمة، ما أدى إلى مقتل من كانوا داخلها.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأردنية تجنبت استهداف مواقع أخرى خشية سقوط ضحايا مدنيين.

وكان سلاح الجو الملكي الأردني قد نفذ، الاثنين، عملية في جنوب شرقي سوريا، قال إنها "استهدفت مواقع للتنظيمات الإرهابية".

(ع م)

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