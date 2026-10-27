إصابة شخص بجروح خطيرة إثر محاولة سطو مسلح في ريف حماة

أُصيب شخص بجروح خطيرة إثر إطلاق نار استهدفه وشقيقه خلال محاولة سطو مسلح نفذها مجهولون قرب بلدة حورات عمورين بريف حماة الغربي.

إصابة شخص بجروح خطيرة إثر محاولة سطو مسلح في ريف حماة
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   20:27
مركز الأخبار
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أُصيب شخص بجروح خطيرة، اليوم، إثر تعرضه وشقيقه لإطلاق نار خلال محاولة سطو نفذها مسلحون مجهولون بالقرب من بلدة حورات عمورين، التابعة لناحية سلحب بريف حماة الغربي.

وأفادت مصادر محلية بأن المسلحين أطلقوا النار على الشقيقين خلال محاولة السطو، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح خطيرة، فيما لم ترد معلومات إضافية عن هوية المهاجمين أو مصير الشقيق الآخر.

(ع م)

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