طلاب كوباني: يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية

طالب طلاب مدينة كوباني بجعل لغتهم لغة رسمية، وأكدوا أن: "اللغة الكردية ليست مجرد مطلب عادي، بل هي مطلب لنيل الحقوق الإنسانية من أجل حماية وجود ومستقبل الأمة الكردية".

طلاب كوباني: يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية
طلاب كوباني: يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية
طلاب كوباني: يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية
طلاب كوباني: يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية
طلاب كوباني: يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية
طلاب كوباني: يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية
طلاب كوباني: يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية
خبر
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   06:55
كوباني
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عبّر طلاب في مدينة كوباني عن رفضهم قرار الحكومة الانتقالية بتخصيص ثلاث حصص أسبوعياً فقط لتدريس الكردية، وأكدوا تمسّكهم بحقهم في التعلّم بلغتهم الأم، إلى جانب تعلّم اللغات الأخرى.

حيث قالت الطالبة دمهات سعدون: "لقد تلقيت تعليمي بلغتي الأم من الصف الأول وحتى الصف السابع، وتعلمت جميع لهجات لغتي. والداي كرديان ولغتهما هي الكردية، فلماذا لا أتعلم الآن بلغتي وأدرس بلغة أخرى؟".

وأضافت: "نحن لسنا ضد أي لغة، والآن نحن لا نتلقى تعليمنا باللغة الكردية فحسب، بل نتعلم إلى جانبها اللغتين العربية والإنكليزية أيضاً. لكن الأساس بالنسبة لنا هو لغتنا الأم، ويجب قبول هذه اللغة كلغة رسمية".

من جانبه، قال آلان مصطفى: "لغتي هي الكردية ولا أريد الدراسة بأي لغة أخرى. أملي هو أن أصبح صحفياً كردياً وأنقل صوتي بلغتي الأم". وأضاف: "سوف نناضل حتى تصبح لغتنا لغة رسمية".

وتحدث الطالب محمد أحمد عن أهمية اللغة الكردية قائلاً: "لغة الإنسان هي هويته ووجوده. لماذا ندرس باللغة العربية؟ نحن كرد وسنتلقى تعليمنا بلغتنا الأم".

كما قالت الطالبة برفين علي: "أنا أدرس بلغتي ولا أريد الدراسة بلغة أخرى، وأملي هو أن أصبح معلمة بلغتي الأم. ومن أجل هذا، سنواصل الدراسة بلغتنا دائماً".

(ج ت/ل م)

ANHA


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