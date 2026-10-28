لجنة مهجّري كري سبي تؤكد إجراء مباحثات لضمان عودة آمنة للمهجرين

أدانت لجنة مهجّري كري سبي الاعتداء على عائلات كردية عائدة، وأكدت إجراء مباحثات لضمان عودة آمنة للمهجّرين، وطالبت بتحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

لجنة مهجّري كري سبي تؤكد إجراء مباحثات لضمان عودة آمنة للمهجرين
خبر
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   02:30
كوباني
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أكد عضو لجنة مهجّري كري سبي/ تل أبيض، صبري مصطفى، إجراء مفاوضات ومباحثات لتأمين عودة آمنة للمهجّرين، عقب اعتداءات طالت عائلات كردية لدى وصولها إلى مدينة كري سبي للعودة إلى منازلها في 26 تشرين الأول.

وضمّت المجموعة أكثر من مئة عائلة كردية، بينها نساء وأطفال، حوصرت داخل مبنى مديرية منطقة كري سبي.

وقال مصطفى إن المهجّرين العائدين تعرّضوا لاعتداءات، من قبل أشخاص من مكونات عربية، وإنها ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها مواطنون كرد لاعتداءات مماثلة.

الحادثة مدبّرة

وعدّ أن الحادثة كانت مدبّرة ومخططاً لها، واتهم أطرافاً بالسعي إلى إثارة الفوضى والفتنة وتقويض اتفاق 29 كانون الثاني. ودعا جميع مكونات المنطقة إلى الحذر وعدم الانجرار وراء محاولات زعزعة الاستقرار.

وشدّد مصطفى على ضرورة مراجعة لجنة مهجّري كري سبي والتنسيق معها مسبقاً من جانب الراغبين في العودة واستعادة منازلهم وممتلكاتهم، بهدف تنظيم العودة ومتابعتها مع الجهات المعنية.

وأوضح أن المباحثات الجارية تهدف إلى اتخاذ تدابير تضمن سلامة العائدين، وتحمي حقوقهم، وتمنع تكرار الاعتداءات، وطالب بفتح تحقيق جدي وشفاف ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.

(ج ت/ل م)

ANHA


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