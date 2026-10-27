لجنة مهجّري كري سبي تدعو إلى التنسيق معها قبل العودة وتحذّر من التحرّكات الفردية

دعت لجنة مهجّري كري سبي/ تل أبيض المهجّرين إلى عدم العودة بشكل فردي قبل التنسيق معها، حفاظاً على سلامتهم وضمان عودة آمنة وكريمة.

لجنة مهجّري كري سبي تدعو إلى التنسيق معها قبل العودة وتحذّر من التحرّكات الفردية
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الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   12:48
مركز الأخبار
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أصدرت لجنة مهجّري كري سبي/ تل أبيض، اليوم، تعميماً دعت فيه المهجّرين إلى عدم التوجّه إلى المنطقة بقصد العودة، أو مباشرة إجراءاتها بشكل فردي، قبل التواصل معها والتنسيق المسبق، حفاظاً على سلامتهم وضمان عودة آمنة وكريمة إلى منازلهم ومناطقهم.

وحثّت اللجنة الأهالي على التحلّي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار غير المؤكدة أو الاستجابة للدعوات غير الرسمية، محذّرة من اتخاذ قرارات فردية قد تعرّضهم لمخاطر أو انتهاكات.

وأكدت أنها تتابع ملف العودة وتتواصل مع الجهات المعنية لتنظيمها وتوفير الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لها، بما يصون كرامة العائدين وحقوقهم، مشيرةً إلى أنها ستعلن المستجدات والإجراءات عبر قنواتها الرسمية والمعتمدة.

وشدّدت اللجنة على أن سلامة المهجّرين وتنظيم عودتهم مسؤولية مشتركة، داعيةً إلى توخّي الدقة في تداول المعلومات، ومراجعتها قبل أي تحرّك باتجاه المنطقة، وانتظار التوجيهات والترتيبات الرسمية المتعلقة بالعودة.

وخصّصت اللجنة الرقم الآتي للتواصل والتنسيق: +4915737754742.

(ل م)

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