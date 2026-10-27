عبر مسيرة احتجاجية.. طلبة ديرك يطالبون بحقهم في التعليم باللغة الكردية

احتج طلبة مدينة ديرك خلال مسيرة، على قرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية بحصر تدريس اللغة الكردية، وتوجهوا إلى مبنى المجمع التربوي وكذلك مديرية منطقة ديرك، مطالبين إياهم بإيصال صوتهم إلى الجهات ذات الصلة لضمان تدريس المناهج باللغة الكردية والاعتراف بها دستورياً.

عبر مسيرة احتجاجية.. طلبة ديرك يطالبون بحقهم في التعليم باللغة الكردية
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   12:16
قامشلو
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خرج المئات من طلبة مدارس مدينة ديرك، صباح اليوم، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الأم، وترسيخ اللغة الكردية كلغة رسمية ضمن الدستور السوري، ورفض القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية والذي حصر التدريس باللغة ضمن المدارس بثلاث حصص دراسية فقط في الأسبوع.

وتجمع الطلبة أمام المجمع التربوي في المدينة، مطالبين بضمان حقهم الكامل في تلقي التعليم باللغة الكردية، قبل أن يتوجهوا إلى مديرية منطقة ديرك لعرض مطالبهم على الجهات المعنية.

وخلال توجههم إلى المديرية التقى بهم مدير المنطقة، شيرو شرو، طالب الطلبة بتأمين حقهم في التعليم باللغة الكردية، مؤكدين رفضهم اقتصار تدريس اللغة على ثلاث حصص، ومشددين على ضرورة اعتمادها لغةً للتعليم بما يضمن حق الطلبة في الدراسة بلغتهم الأم.

من جانبه، أكد مدير منطقة ديرك، شيرو شرو، أن المديرية ستقوم بإيصال مطالب الطلبة إلى الجهات المختصة، وستبذل ما يقع على عاتقها حيال قضية التعليم باللغة الكردية.

واختتمت المسيرة بترديد الطلبة شعارات تطالب بضمان حقهم في التعليم باللغة الكردية وترسيخها ضمن العملية التعليمية.

(ك ع/ح)

ANHA


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