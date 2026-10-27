تراجع توقعات عودة السوريين من تركيا خلال عام 2026

خفضت السلطات التركية تقديرات عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عام 2026 من 700 ألف إلى 210 آلاف شخص، مع استمرار وجود أكثر من 2.2 مليون سوري تحت نظام الحماية المؤقتة بتركيا.

تراجع توقعات عودة السوريين من تركيا خلال عام 2026
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   09:14
مركز الأخبار
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أظهرت بيانات مشروع الموازنة التركية لعام 2027 تراجع التوقعات الرسمية لعودة السوريين خلال العام الجاري، إذ لم تعد الأرقام المتوقعة تتجاوز 210 آلاف شخص، مقابل هدف سابق بلغ 700 ألف، ضمن برنامج العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمنظمة.

وبحسب صحيفة "الجمهورية" التركية، فإن الفارق بين العدد المستهدف والتقديرات الجديدة يبلغ 490 ألف شخص، ما يعني أن العودة المتوقعة لا تمثل سوى 30% من الهدف الذي حددته السلطات لعام 2026.

وخفضت السلطات التركية كذلك أهداف العودة للأعوام المقبلة، إذ تستهدف عودة 110 آلاف سوري خلال عام 2027، و90 ألفا في كل من عامي 2028 و2029.

كما وأظهرت بيانات رئاسة إدارة الهجرة التركية، التي نقلها مركز أبحاث اللجوء والهجرة التركي، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة بلغ مليونين و202 ألف و879 شخصاً حتى 8 تشرين الأول 2026.

فيما تتوقع السلطات في ملف الهجرة عموماً، ترحيل 70 ألف أجنبي بحلول نهاية العام الجاري، إلى جانب البت في 40 ألف طلب للحماية الدولية، وهي أرقام منفصلة عن تقديرات عودة السوريين الطوعية.

وتتضمن خطط الموازنة أيضا استكمال 200 كيلومتر من طرق الدوريات الحدودية، وإنجاز 80 كيلومتراً من الجدار الحدودي، إضافة إلى استكمال 94 كيلومتراً من خطوط الكاميرات وأجهزة الاستشعار.

(م ع)

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