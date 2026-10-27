تباين أردني سوري حول غارات الجنوب

أسفرت غارات أردنية على جنوب سوريا عن سقوط ضحايا وإغلاق معبر نصيب، وسط تباين بين عمّان ودمشق بشأن التنسيق المسبق للعملية.

تباين أردني سوري حول غارات الجنوب
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   08:57
مركز الأخبار
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أعلن الأردن تنفيذ غارات جوية في جنوب سوريا استهدفت ما وصفه بمخابئ لمسلحين مرتبطين بـ"تنظيمات إرهابية"، بعد تحقيقات قالت عمّان إنها أظهرت صلة بين تلك الجهات والمشتبه بهم في الهجوم الذي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك الأسبوع الماضي.

وقالت القوات المسلحة الأردنية إن العملية نُفذت بالتنسيق مع السلطات السورية، في إطار إجراءات أمنية مرتبطة بملاحقة المتورطين في الهجوم.

في المقابل، أكدت الحكومة في سوريا فتح تحقيق في الغارات، مشددة على أهمية التنسيق الأمني والميداني في المناطق الحدودية. ونقلت وكالة "سانا" عن وزارة الخارجية في سوريا أن دمشق أبلغت الأردن "تحفظها الكامل" على تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية دون تنسيق مسبق، في موقف يعكس تبايناً بين روايتي البلدين بشأن طبيعة التنسيق الذي سبق الضربات.

وعلى الأرض، أفاد الدفاع المدني السوري في حصيلة أولية بمقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، وإصابة ثلاثة آخرين جراء الغارات التي استهدفت أربعة مواقع في ريفي درعا والسويداء. كما أعلنت مديرية صحة درعا أن مستشفيات المحافظة استقبلت ثمانية ضحايا، بينهم رجل مسن وثلاثة أطفال، إضافة إلى أربعة مصابين بجروح متفاوتة.

وفي تطور لاحق، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية إغلاق معبر نصيب الحدودي مع الأردن وتعليق حركة المسافرين والتبادل التجاري في الاتجاهين، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة "الأوضاع الراهنة والتطورات الميدانية" في محافظة درعا.

ويُعد معبر نصيب المنفذ البري الوحيد المخصص لحركة المسافرين والتجارة بين سوريا والأردن، ما يجعل إغلاقه خطوة ذات انعكاسات مباشرة على حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.

(م ش)

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