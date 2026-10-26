إصابة ثلاثة أطفال في انفجار لغم بريف زركان

أُصيب ثلاثة أطفال، جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية باب الفرج بريف مدينة زركان.

إصابة ثلاثة أطفال في انفجار لغم بريف زركان
إصابة ثلاثة أطفال في انفجار لغم بريف زركان
خبر
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   18:04
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أفاد مراسلنا من مدينة تل تمر بإصابة ثلاثة أطفال، جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية باب الفرج بريف مدينة زركان.

وأضاف أن المصابين هم: عمر أحمد عليوي (13 عاماً)، وصالح محمد حسن (13 عاماً)، وسعيد محمد محمد (10 أعوام).

وأشار إلى أنهم نُقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج.

(ع ه/ف)

ANHA


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