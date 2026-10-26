انفجار سيارة على طريق دمشق–حمص

قُتل 3 أشخاص إثر انفجار سيارة على طريق دمشق–حمص الدولي قرب القسطل بريف دمشق.

انفجار سيارة على طريق دمشق–حمص
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الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   18:04
مركز الأخبار
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قُتل 3 أشخاص إثر انفجار عنيف استهدف سيارة على طريق دمشق–حمص الدولي، في منطقة القسطل بريف دمشق، اليوم، ما أدى إلى تدمير السيارة بالكامل.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الانفجار أثناء مرور السيارة على الطريق، وأفادت بعض المصادر باستهدافها من قبل طائرة مجهولة، فيما لم تتضح حتى الآن هوية الضحايا أو أسباب الانفجار وطبيعته.

(ع م)


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