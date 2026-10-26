البرلمان المصري يُوافق على تقديم دعم دفاعي للسعودية

وافق مجلس النواب المصري بالإجماع على إرسال قوات عسكرية إلى السعودية للدفاع عنها، وسط تأييد أحزاب وامتناع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن التصويت.

البرلمان المصري يُوافق على تقديم دعم دفاعي للسعودية
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   17:05
مركز الأخبار
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وافق مجلس النواب المصري بالإجماع، اليوم، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية للدفاع عنها، وفق نتيجة التصويت خلال جلسة عقدها المجلس.

وجاء التصويت بعد جلستين طارئتين عقدهما البرلمان الأسبوع الماضي لمناقشة طلب التفويض من دون حسمه، فيما يتطلب إقراره موافقة ثلثي أعضاء المجلس، مع إجراء التصويت بالنداء بالاسم لتحديد موقف كل نائب.

وأعلنت أحزاب مصرية عدة تأييدها للتفويض، بينها أحزاب العدل والوفد والنور، في حين امتنع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن التصويت، مستنداً إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والتكاليف الاقتصادية والمخاطر المحتملة للتصعيد الإقليمي.

(ع م)

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