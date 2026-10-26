الكرملين: إجراء محادثات مع واشنطن وكييف لا يعني تباطؤ العمليات العسكرية

أكد الكرملين أن استئناف المحادثات الثلاثية مع واشنطن وكييف لإنهاء الحرب لا يقيّد العمليات العسكرية، مع إبداء انفتاحه على هدنات إنسانية محلية قصيرة الأمد.

الكرملين: إجراء محادثات مع واشنطن وكييف لا يعني تباطؤ العمليات العسكرية
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   15:36
مركز الأخبار
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عدَّت روسيا، اليوم، أن الاتفاق على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا بهدف البحث عن سبيل لإنهاء الحرب، لا يعني تباطؤ وتيرة النزاع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "قرار استئناف المحادثات الثلاثية لا يتضمن أي قيود على العمليات القتالية"، مضيفاً: "تواصل قواتنا المسلحة شن ضربات كثيفة على المجمع العسكري الصناعي في أوكرانيا".

وجاء ذلك في الوقت الذي أبدت فيه روسيا انفتاحها على إعلان هدنات إنسانية محلية قصيرة الأمد في أوكرانيا، قبيل هدنة مرتقبة، بوساطة أميركية، في مدينة أوليشكي التي تسيطر عليها القوات الروسية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للنظر في إعلان هدنات في مناطق أخرى بالقرب من خط المواجهة، قال بيسكوف للصحافيين: "إذا كان ذلك لأغراض إنسانية، بالتأكيد".

وكان بيسكوف أعلن، الجمعة، أن من المقرر عقد اجتماع روسي - أوكراني في تشرين الثاني في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسبق أن عُقِدَت مفاوضات مباشرة بين الروس والأوكرانيين عام 2025، لكنها لم تُفضِ إلى أي حلّ للنزاع، إذ تمسّك الطرفان بشروطهما.

(م ش)

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