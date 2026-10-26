ترامب رفض طلب نتنياهو شن هجوم مشترك على إيران

أفادت شبكة أميركية بأن ترامب رفض طلب نتنياهو شن هجوم مشترك على إيران قبل الانتخابات، فيما نفت إسرائيل وجود مبادرة عسكرية أو خلافات مع قيادة الجيش.

ترامب رفض طلب نتنياهو شن هجوم مشترك على إيران
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   14:39
مركز الأخبار
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أفادت شبكة CNN الأميركية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مارس ضغوطاً على البيت الأبيض لشن هجوم عسكري مشترك على إيران قبل انتخابات الكنيست، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض ذلك، وفقاً للتقرير.

ونقل التقرير عن مصدر إسرائيلي قوله: "إن موقف رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال إيال زامير، كان من بين الاعتبارات التي أخذها ترامب في الحسبان، إذ أبلغ زامير نظيره الأميركي بأن شن هجوم في هذا التوقيت قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات".

وأفيد بأن إسرائيل وافقت على إرجاء الهجوم المشترك إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة الأسبوع المقبل.

في المقابل، نفى وزير الدفاع يسرائيل كاتس صحة التقارير التي تحدثت عن خلافات بين المستوى السياسي وقيادة الجيش الإسرائيلي بشأن إيران، مؤكداً أنه لم تكن هناك أي مبادرة إسرائيلية لشن هجوم عليها قبل الانتخابات.

وقال كاتس إن نتنياهو وهو أوضحا أن إسرائيل سترد بقوة كبيرة إذا تعرضت لهجوم إيراني، متهماً المعارضة باستغلال ما وصفها بالتقارير الكاذبة لمهاجمتهما والتشكيك في دوافعهما واعتباراتهما.

(م ش)

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