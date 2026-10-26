بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو

افتتح اليوم توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بمدينة قامشلو، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC).

بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
بدعم من الصليب الأحمر.. توسعة قسم الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بقامشلو
خبر
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   12:30
قامشلو
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أُسس قسم الأطراف الصناعية في مشفى الوطني بقامشلو عام 2023 بالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الصحة، لتقديم الخدمات مجاناً للمواطنين.

وشملت الخدمات التي يقدمها القسم، تركيب الأطراف السفلية وتوفير الكراسي المتحركة بمختلف أنواعها والعكازات لذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم وإمداد مستمر من اللجنة الدولية.

ونظراً لأن المركز كان في السابق مقاماً على مساحة صغيرة، ومع تزايد عدد المستفيدين والحاجة الملحة للتوسعة، جرى اليوم توسعة القسم وافتتاحه بمراسم رسمية.

وحضر المراسم مديرة منطقة قامشلو جيهان هسّام، مطران الأرمن الكاثوليك انترانيك إيفازيان، نائبة رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر في الحسكة سيلفيا دغلمان، منسق قسم برنامج إعادة التأهيل البدني بوحدة الصحة قسم العلميات مارتن أبيل، مدير الصحة في الحسكة الدكتور خالد خالد، ومدير مشفى الوطني بقامشلو الدكتور جوان حمي.

وبدأت مراسم الافتتاح بقص الشريط من قبل جيهان هسّام وسيلفيا دغلمان وخالد الخالد، ثم تجول الوفد الحاضر مع أطباء المشفى وأطباء قسم الأطراف الصناعية في القسم الموسع حديثاً. وقدم فني ورئيس قسم الأطراف الصناعية والمقومات عبد السلام محمد الجدوع، شرحاً مفصلاً عن القسم وخدماته.

وتحدث الدكتور خالد خالد مدير الصحة في الحسكة، متمنياً أن يشهد القسم مزيداً من التطور، مشيراً إلى أنه أول مركز حكومي للأطراف الصناعية في محافظة الحسكة، مؤكداً على أهمية أن يشعر المريض من خلال هذه الأطراف بأن حياته عادت طبيعية.

بدورها، باركت مديرة منطقة قامشلو جيهان هسّام توسيع القسم، وقالت في كلمة لها: "قامشلو تحتضن أول مشفى حكومي للأطراف الصناعية، وكما نعلم مرت على مدننا الكثير من الحروب وفقد العديد من أبنائها أجزاء من أجسادهم. هذا المشفى سيدخل كل منزل محتاج ويعيد كل إنسان إلى حياته وعمله، لذا فإن هذا العمل كبير وله قيمة كبيرة. نبارك للجميع، لشعبنا ومناطقنا، وواثقون بأن الأقسام ستتوسع أكثر".

كما تحدثت نائبة رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر في الحسكة سيلفيا دغلمان وشكرت الجميع على الحضور وفريق الأطراف الصناعية، وقالت: "هذا المركز كان مفتوحاً منذ عام 2023، لكن للأسف الظروف لم تكن مواتية للتوسعة، واضطررنا لتوسيع المكان نظراً للحاجة الملحة، وهو يغطي شريحة كبيرة من المنطقة الشرقية، وبالتعاون مع بعضنا سنتطور أكثر وأكثر".

وفيما بعد، تجول الوفد الحاضر في أرجاء المشفى واطلع على أحوال المرضى.

(ب ر/ح)

ANHA


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