مقتل طفل وإصابة والدته وعمه بانفجار في ريف حماة

فقد طفل يبلغ من العمر 4 سنوات حياته، وأصيبت والدته وعمه بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في أرض زراعية بمدينة حلفايا شمال حماة، أثناء قطاف محصول الزيتون، في حادثة جديدة تسلط الضوء على مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة في سوريا.

مقتل طفل وإصابة والدته وعمه بانفجار في ريف حماة
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الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   11:58
مركز الأخبار
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أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار في محيط مدينة حلفايا بريف محافظة حماة الشمالي، قبل ساعات.

ووفقاً لأهالي المدينة، كان مصدر الصوت انفجار لغم أرضي في أرض زراعية، أدّى إلى فقدان طفل حياته وإصابة شخصين من عائلته بجروح، أثناء قيام العائلة بقطاف محصول الزيتون.

وقالت مديرية صحة حماة إن الانفجار أسفر عن فقدان الطفل أحمد عبد الكريم العثمان، البالغ من العمر 4 سنوات، حياته، وإصابة والدته وعمه بجروح.

ووثّق مقتل 267 شخصاً وإصابة 417 آخرين جراء انفجار ألغام وأجسام وذخائر من مخلفات الحرب في سوريا منذ مطلع عام 2026 وحتى 26 تشرين الأول الجاري، وفق أحدث حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتشمل حصيلة القتلى 101 طفل و13 امرأة، فيما بلغ عدد الأطفال بين المصابين 154 طفلاً، ما يعكس استمرار المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على المدنيين، ولا سيما الأطفال والعاملين في الأراضي الزراعية.

(أم)

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