تحليق لطيران حربي إسرائيلي بريف درعا بالتزامن مع انطلاق تمرين عسكري واسع

حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق حوض اليرموك بريف درعا الغربي، تزامناً مع انطلاق تمرين عسكري إسرائيلي واسع يستمر يومين.

تحليق لطيران حربي إسرائيلي بريف درعا بالتزامن مع انطلاق تمرين عسكري واسع
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الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   11:22
مركز الأخبار
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حلّقت طائرات حربية إسرائيلية على علو منخفض في أجواء منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بالتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي تمريناً عسكرياً واسع النطاق في منطقتي القيادة الوسطى والقيادة الشمالية، يستمر لمدة يومين.

ووفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، يهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع سيناريوهات الدفاع متعدد الجبهات، والتدريب على مواجهة هجوم مفاجئ وعمليات اختراق برية وجوية، إضافة إلى الاستفادة من الدروس المستخلصة من الحروب الأخيرة.

ويشارك في التمرين سلاح الجو الإسرائيلي وعدد من التشكيلات العسكرية، من بينها فرقة يهودا والسامرة، والفرقتان 98 و96، إلى جانب الفرقة 210 (باشان) المسؤولة عن منطقة الجولان والحدود الشمالية.

وتزامن التمرين مع نشاط ملحوظ للقوات والآليات العسكرية والطائرات التابعة للجيش الإسرائيلي في المناطق المشمولة بالمناورات، فيما أكد المتحدث باسم الجيش أن التدريب مخطط له مسبقاً ولا يرتبط بحدث أمني استثنائي.

(م ش)

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