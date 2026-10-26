مقتل شاب بإطلاق نار على الطريق العام في درعا وتكرار حوادث القتل

قُتل الشاب يحيى سليمان كنعان، من ريف درعا الشرقي، جراء تعرضه لإطلاق على الطريق العام بين مدينة درعا وبلدته، وسط تكرار حوادث القتل وإطلاق النار في المحافظة.

مقتل شاب بإطلاق نار على الطريق العام في درعا وتكرار حوادث القتل
خبر
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   09:42
مركز الأخبار
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أفادت مصادر محلية، بقتل الشاب يحيى سليمان كنعان، من بلدة خربة غزالة بريف درعا الشرقي، جراء تعرضه لإطلاق نار فجر اليوم، عند مفرق المجبل على الطريق الواصل بين مدينة درعا وبلدته.

ويعمل كنعان في مجال البناء، ولم ترد حتى الآن معلومات إضافية بشأن ملابسات الحادثة أو هوية مطلقي النار ودوافعهم.

وتأتي الحادثة في ظل تكرار حوادث القتل وإطلاق النار في محافظة درعا خلال تشرين الأول الجاري، أذ قُتل أمس عنصر من قوى أمن الطرق وأُصيب آخر جراء استهداف حاجز أمني عند مفرق قرية خربا على أوتوستراد بصرى الشام – درعا.

وكذلك عثر أمس، على موظف في بلدية درعا مقتولاً، يدعى ياسين سالم الحشيش، المنحدر من قرية زيزون، مقتولاً بثلاث طلقات نارية عند مفرق قرية العجمي في ريف درعا الغربي.

وفي 17 تشرين الأول الجاري إثر تعرضه لإطلاق نار بالقرب من الجسر المهدّم في محيط بلدة خربة غزالة بريف درعا الشرقي.

كما شهدت المحافظة حوادث إطلاق نار أخرى خلال الشهر الجاري، من بينها مقتل الشاب باسل محمد حسين عرفات متأثراً بإصابته بطلقات نارية في مدينة نوى بريف درعا الغربي، في حادثة وقعت في 10 تشرين الأول.

(ام)

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