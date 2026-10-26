الحوثيون يعلنون استهداف محطات ضخ نفط في السعودية

أعلن الحوثيون استهداف محطات ضخ نفط ومطار الرياض، دون تأكيد سعودي، وسط تصعيد متواصل للهجمات المتبادلة بين الطرفين.

الحوثيون يعلنون استهداف محطات ضخ نفط في السعودية
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   09:37
مركز الأخبار
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قال الحوثيون ​في اليمن اليوم، إنهم هاجموا محطات ضخ النفط الخام ​شرق غرب ومطار ​الرياض، لكن لم يصدر أي تأكيد حتى الآن ​من السعودية.

وكان التحالف الذي تقوده ​السعودية في اليمن قد ذكر في وقت سابق اليوم ​أنه دمر منصتين ​لإطلاق الصواريخ الباليستية في العاصمة اليمنية ‌صنعاء، واحدة منهما استخدمت لإطلاق صاروخ باتجاه الرياض ذكر التحالف أنه قام باعتراضه.

ويواصل ​الحوثيون ​إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على مطارات وموانئ ​ومنشآت نفطية في ​السعودية، الأمر الذي حوّل المملكة إلى نقطة ​ضغط في الحرب ​الأوسع نطاقاً.

(م ش)

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